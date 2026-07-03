NYT: Израиль мог готовить убийство иранских переговорщиков NYT: Израиль мог планировать убийство Галибафа и Аракчи

Москва3 июл Вести.Израиль мог вынашивать планы устранения иранских переговорщиков, в частности, главы МИД Ирана Аббаса Аракчи и председателя парламента Ирана Багера Галибафа, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на сотрудников администрации президента США Дональда Трампа.

США узнали на начальном этапе переговоров с Ираном, что Галибаф находится в списке целей Израиля. В этой связи Вашингтон обратился к Тель-Авиву с просьбой воздержаться от действий, способных осложнить переговоры между сторонами конфликта, отмечает NYT.

Эти шаги Вашингтона показывают, насколько разошлись интересы США и Израиля с начала совместной военной операции против Ирана, подчеркивает газета.

Перед началом переговоров в Исламабаде Иран запросил у США гарантии безопасности, связанные с тем, что Израиль не собирается проводить тайные операции.

Однако на обратном пути в Тегеран иранские службы безопасности обнаружили, что израильтяне намеревались атаковать самолет, на борту которого находился Галибаф. Для этого в воздушное пространство Ирана со стороны Ирака вошли два израильских истребителя, отмечает NYT.

В связи с этим самолет с Галибафом на борту совершил срочную посадку в ближайшем аэропорту, а делегация продолжила путь до Тегерана наземным транспортом.

Аракчи заявил о необходимости создать на Ближнем Востоке новую структуру безопасности, которая исключала бы присутствие или вмешательство со стороны нерегиональных государств.