Москва6 июн Вести.Израиль перешел черту, пытаясь с помощью прослушки выяснить позицию Соединенных Штатов в переговорах с Исламской Республикой Иран. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Американскую сторону, как отмечается, особенно беспокоит то, что Израиль шпионит за спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и заместителем военного министра по политическим делам Элбриджем Колби.

Израиль и Соединенные Штаты давно знали и мирились с тем, что каждая сторона шпионит за другой. Но, по мнению некоторых американских чиновников, активизация усилий Израиля по изучению позиций США в переговорах с Ираном перешла черту говорится в материале

Подчеркивается, что в последние недели уровень контрразведывательной угрозы со стороны Израиля повысился до критического уровня.

Накануне телеканал NBC сообщил, что Пентагон всерьез обеспокоен усилением разведывательной деятельности Израиля. Как уточнялось, Тель-Авив ведет активную слежку за высокопоставленными американскими чиновниками для того, чтобы понимать позицию Вашингтона по Ближнему Востоку.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты добиваются больших успехов в ситуации с Исламской Республикой.