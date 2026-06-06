Пентагон выразил обеспокоенность усилением разведки Израиля в США Пентагон: уровень разведывательных угроз от Израиля достиг критического уровня

Москва6 июн Вести.Министерство войны США всерьез обеспокоено усилением разведывательной деятельности Израиля в стране. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По информации журналистов, министерство опубликовало оценку критических разведывательных угроз, где появились спецслужбы Израиля.

Уточняется, что Тель-Авив ведет активную слежку за высокопоставленными американскими чиновниками, чтобы быть в курсе принятых Белым домом решений по Ближнему Востоку.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что никто не может повлиять на американского лидера Дональда Трампа в вопросе Ирана.