Политолог Дудаков: США может оставить Израиль без разведданных из-за слежки

Эксперт рассказал о последствиях слежки Израиля за Штатами Политолог Дудаков: США может оставить Израиль без разведданных из-за слежки

Москва7 июн Вести.США могут оставить Израиль без разведданных из-за шпионажа в отношении спецпосланника президента Стива Уиткоффа и замглавы Пентагона Элбриджа Колби. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.

В интервью NEWS.ru эксперт пояснил, что отношения между странами впервые в истории начали ухудшаться.

Прямо сейчас США просто перестанут делиться с Израилем разведданными, что для него — очень серьезный удар сказал Дудаков

Политолог заметил, что американский лидер Дональд Трамп может стать последним произраильским президентом Штатов.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Израиль перешел черту, пытаясь с помощью прослушки выяснить позицию Соединенных Штатов в переговорах с Исламской Республикой Иран.