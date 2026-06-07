Москва7 июнВести.США могут оставить Израиль без разведданных из-за шпионажа в отношении спецпосланника президента Стива Уиткоффа и замглавы Пентагона Элбриджа Колби. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков.
В интервью NEWS.ru эксперт пояснил, что отношения между странами впервые в истории начали ухудшаться.
Прямо сейчас США просто перестанут делиться с Израилем разведданными, что для него — очень серьезный ударсказал Дудаков
Политолог заметил, что американский лидер Дональд Трамп может стать последним произраильским президентом Штатов.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Израиль перешел черту, пытаясь с помощью прослушки выяснить позицию Соединенных Штатов в переговорах с Исламской Республикой Иран.