Американист Дудаков рассказал об изменении отношения в США к Израилю Дудаков: отношение к Израилю в американском обществе серьезно ухудшилось

Москва2 июн Вести.Отношение к Израилю в американском обществе серьезно ухудшилось как среди демократов, так и республиканцев. Об этом ИС "Вести" заявил политолог-американист Малек Дудаков.

По его мнению, следующий президент США точно будет пересматривать взаимоотношения с Израилем. Что касается Ирана, то продолжение войны для президента США Дональда Трампа может стать политическим самоубийством.

Просто сейчас, конечно, обилие христианских сионистов, так называемых, в команде Трампа, мешает Белому дому как-то всерьез все-таки давить на [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, хотя я думаю, что рано или поздно им придется все равно это сделать. И, кстати говоря, если мы говорим про уже противостояние с Ираном, то здесь, конечно, очевидно, что общественное мнение не на стороне ястребов. Поэтому для Трампа, конечно, это еще и политическое самоубийство, если он пойдет на новый второй раунд войны с Ираном, учитывая, что 75% американцев выступают против продолжения боевых действий отметил Дудаков

Ранее политолог Фархад Ибрагимов спрогнозировал, может ли Израиль дать США закончить войну с Ираном. Он отметил, что конфликт зашел слишком далеко, поэтому израильское лобби будет подталкивать США к продолжению войны.