В США отмечается спад интереса к Израилю Профессор Рабкин: в США популярность поддержки Израиля все меньше

Москва17 апр Вести.Молодые американцы все категоричнее относятся к Израилю, наблюдается снижение поддержки. Об этом ИС "Вести" заявил заслуженный профессор истории, научный сотрудник Центра международных исследований (CERIUM) Монреальского университета Яков Рабкин.

Сегодня ситуация следующая: многие евреи понимают, что Израиль совершает преступления против человечества и даже геноцид. И они участвуют активно в протестах, которые, в частности, были в Соединенных Штатах, в Англии, и во Франции. Они [евреи] находятся, я бы сказал, в авангарде многих этих движений. Одно из самых известных устроило в начале войны против Газы демонстрацию у статуи Свободы в Нью-Йорке под названием Not in my Name ("Не от моего имени") рассказал он

Профессор отмечает, что такого рода движения, оппортунистически настроенные против сионистского режима в Израиле, распространились в странах Запада.

Очень сильно распространились в западных странах, где еврейская молодежь больше одной трети, к Израилю относится отрицательно. Но это происходит на фоне того, что в Соединенных Штатах, в стране, где Израиль всегда пользовался огромной популярностью, сегодня Израиль поддерживают лишь меньшинство американцев объяснил он

