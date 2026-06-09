Единственный верный союзник: чем Израиль так дорог Америке Политолог объяснил, почему США будут вынуждены продолжать поддержку Израиля

Москва9 июн Вести.Личное отношение президента США Дональда Трампа к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стало портится. На это обратил внимание в беседе с ИС "Вести" политолог-востоковед, преподаватель экономического факультета РУДН и Финансового университета при правительстве РФ Фархад Ибрагимов.

По его словам, изменения в отношении видно по заявлениям и поведению американского лидера.

Личное отношение Трампа к Нетаньяху портится. Это видно по тем заявлениям и словам, и по поведению, и взглядам во время личных встреч. Это видно по вбросам отдельно взятых средств массовой информации на Западе и ссылкам на источники, которые в курсе событий сказал Ибрагимов

При этом политолог отметил, что несмотря на личное отношение Трампа к правительству Израиля, позиция США по отношению к этому государству не изменилось.

Нетаньяху прекрасно понимает, что Израиль является единственным верным союзником Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке. Ни одна страна в регионе не может быть настолько верной Америке, насколько... может быть Израиль. Ни одна ближневосточная и ни одна арабская страна. И американцы это прекрасно понимают… Что бы там израильтяне ни делали, американцы вынуждены будут все-таки поддерживать Израиль добавил он

Если США потеряют Израиль, как подчеркнул Ибрагимов, то исчезнет и гегемония Америки на Ближнем Востоке.

Ранее глава Белого дома пригрозил Нетаньяху возможным отказом в помощи при новых обстрелах Ирана. Кроме того, Трамп рассказал, что пять стран-посредниц между США и Ираном попросили его оказать давление на израильского премьер-министра.