Москва22 июн Вести.Действия президента США Дональда Трампа по отношению к Ирану можно смело расценивать как предательство Израиля. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Он объяснил это тем, что глава Белого дома пошел на сильнейшие уступки противнику Израиля – Ирану.

То, что Трамп делает по отношению к Израилю - это предательство чистой воды. Как угодно можно к этому относиться, но по факту это так, потому что Трамп пошел на сильнейшие уступки … Иран сейчас делает все, чтобы сохранить вот эту договоренность, потому что, если эта договоренность состоится, тогда иранцы, ничего не дав, потому что все, что они сейчас делают, — это договор с Обамой 2015 года об ограничении ядерной программы, а получают взамен, не просто много, а очень много. Сейчас выясняется, что не 12 миллиардов, не 24 миллиарда. А если все санкции будут отменены и разморожены, то окажется иранских активов 100 миллиардов рассказал Багдасаров

Ранее сообщалось, что технические переговоры США и Ирана при посредничестве Пакистана и Катара стартовали в воскресенье в Швейцарии, в Бюргенштоке. Консультации призваны обеспечить выполнение условий, обозначенных в ранее подписанном меморандуме о взаимопонимании.