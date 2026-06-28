Politico указало на растущую изоляцию Израиля на мировой арене Politico: Израилю нужно готовиться к "одинокому будущему" на мировой арене

Москва28 июн Вести.Несмотря на недавние совместные военные операции с США против Ирана, в будущем Израиль окажется в большей изоляции, чем когда-либо. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на свои источники в администрации и дипломатических кругах.

В публикации подчеркивается, что сейчас между давними союзниками - США и Израилем - очевиден раскол.

Издание напомнило, как недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил Израиль, что у того почти не осталось друзей в мире. Вэнс посоветовал властям страны хорошенько подумать, прежде чем предать того единственного союзника, который у нее остался.

По мнению семи человек, включая американских и израильских чиновников и других лиц, знакомых с ситуацией в Израиле,… Вэнс - олицетворение новой реальности, в которой статус Израиля как союзника Америки не стоит выше всего остального пишет Politico

Охлаждение между сторонами очевидно, говорится в статье. Так, например, в 2025 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пять раз посетил Вашингтон. В этом году он побывал там один раз в феврале, однако в календаре нет дат для следующего визита в Белый дом, а количество телефонных звонков значительно сократилось, констатирует издание.

Я не думаю, что мы достигли худшего из возможных уровней… Впереди еще много всего приводит Politico слова осведомленного источника

Ранее газета The Financial Times заявила, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном сочли в Тель-Авиве "стратегической катастрофой" для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. При этом негативная реакция Израиля вызвала раздражение в Вашингтоне. Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал Израиль учитывать политическую реальность. Отмечается, что текущая дипломатическая динамика может пошатнуть позиции Нетаньяху на фоне приближающихся выборов, которые намечены на осень.