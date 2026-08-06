Москва6 авгВести.Американский вице-президент Джей Ди Вэнс признал, что у него возникают разногласия с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Вэнс отметил, что как вице-президент США он защищает интересы исключительно своей страны.
Когда моя точка зрения отличается от [позиции] премьер-министра Израиля, мы честно это обсуждаемсказал он в интервью телеканалу Fox News
При этом вице-президент уточнил, что Израиль является "замечательным партнером" Вашингтона.
Но как это бывает в отношениях с Францией, Великобританией или любым другим союзником Соединенных Штатов, иногда у нас разные мненияподчеркнул Вэнс
Ранее газета The Telegraph написала, что президент США Дональд Трамп и Нетаньяху обсуждают возможность сухопутной блокады Ирана. Вашингтону и Тель-Авиву для реализации этой идеи, как отмечало издание, потребуется убедить соседние с Исламской Республикой страны закрыть свои границы.