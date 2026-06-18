Москва18 июнВести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал израильтян, которые критикуют американского лидера Дональда Трампа, осознать реальную политическую обстановку на Ближнем Востоке и в мире.
Вэнс напомнил, что две трети вооружений, которые израильская армия использует в конфликте с Ираном, были произведены в США и "оплачены американскими налогоплательщиками".
Проблема Израиля – не Дональд Трамп, и те в Израиле, кто считает президента Соединенных Штатов своей самой большой проблемой, должны открыть глаза и осознать реальностьцитирует Вэнса издание Le Figaro
Ранее 12-й канал израильского телевидения сообщил, что США отказались предоставлять Израилю текст меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Отмечается, что Тель-Авив до сих пор не знает полное содержание этого документа.