Вэнс призвал критиков Трампа в Израиле "открыть глаза" на реальность Вэнс: критики Трампа из Израиля должны осознать реальность

Москва18 июн Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал израильтян, которые критикуют американского лидера Дональда Трампа, осознать реальную политическую обстановку на Ближнем Востоке и в мире.

Вэнс напомнил, что две трети вооружений, которые израильская армия использует в конфликте с Ираном, были произведены в США и "оплачены американскими налогоплательщиками".

Проблема Израиля – не Дональд Трамп, и те в Израиле, кто считает президента Соединенных Штатов своей самой большой проблемой, должны открыть глаза и осознать реальность цитирует Вэнса издание Le Figaro

Ранее 12-й канал израильского телевидения сообщил, что США отказались предоставлять Израилю текст меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. Отмечается, что Тель-Авив до сих пор не знает полное содержание этого документа.