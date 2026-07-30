Axios: конфликт между Вэнсом и Нетаньяху стал личным

Вице-президент США Вэнс разругался с израильским премьером Нетаньяху Axios: конфликт между Вэнсом и Нетаньяху стал личным

Москва30 июл Вести.Между вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и премьер-министром Израиля разгорелся личный конфликт. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Журналисты поясняют, что главным предметом спора стало противостояние с Ираном: Вэнс поддерживает мирное разрешение конфликта, а Нетаньяху – сторонник силовых методов.

Напряженность между ними обоими зрела непублично. Нетаньяху был недоволен публичной критикой со стороны Вэнса... Вэнс в свою очередь считал, что Нетаньяху задействует своих соратников и союзников в пронетаньяховских СМИ в Израиле и США, чтобы атаковать его и подорвать его политический авторитет пишет портал

Кроме того, Вэнс подозревал Нетаньяху в попытках сорвать мирный меморандум между США и Ираном. Израильский премьер, в свою очередь, скептически оценивал действия вице-президента во время войны в Персидском заливе.

По данным портала, 28 июля Нетаньяху и Вэнс провели личную встречу, в ходе которой обсуждали конфликт между ними.

В тот же день состоялась встреча Нетаньяху с Трампом. В ходе переговоров израильский премьер заявил, что ЦАХАЛ не будет наносить удары по Ирану без запроса со стороны США. Впрочем, если Исламская Республика атакует первой, то Израиль оставит за собой право ответить.