Москва16 июнВести.Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном содержит положение, согласно которому стороны обязуются поддерживать мир и стабильность на Ближнем Востоке, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу CNN.
В целом, меморандум представляет собой небольшой документ, который носит общий характер, отметил Вэнс.
В первом пункте соглашения отмечено, что Иран, как и США, обязуется обеспечивать мир и стабильность в регионезаявил Вэнс в эфире CNN
Вице-президент США подчеркнул, что США намерены на этой неделе обнародовать текст меморандума о взаимопонимании.