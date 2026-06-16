Вэнс: меморандум между США и Ираном обязывает стороны придерживаться мира

Вэнс раскрыл некоторые подробности меморандума между США и Ираном Вэнс: меморандум между США и Ираном обязывает стороны придерживаться мира

Москва16 июн Вести.Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном содержит положение, согласно которому стороны обязуются поддерживать мир и стабильность на Ближнем Востоке, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу CNN.

В целом, меморандум представляет собой небольшой документ, который носит общий характер, отметил Вэнс.

В первом пункте соглашения отмечено, что Иран, как и США, обязуется обеспечивать мир и стабильность в регионе заявил Вэнс в эфире CNN

Вице-президент США подчеркнул, что США намерены на этой неделе обнародовать текст меморандума о взаимопонимании.