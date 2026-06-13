Москва13 июн Вести.США откажутся от авантюр Тель-Авива, вокруг Израиля складывается неприятная ситуация, сообщил ИС "Вести" политолог, член Совета правления Центра ближневосточных исследований Кирилл Семенов.

По его словам, израильское лобби, втянув США в конфликт с Ираном, достало последний козырь.

Но, собственно, козырь оказался битый, да и туз [президент США Дональд Трамп], который поставив свои ресурсы на это израильское лобби, потерял. Теперь Демократическая партия за это ухватилась. И получилось, что и Трамп вынужден действовать против Израиля, и его сторонники критиковать Нетаньяху, и Демпартия еще больше это усиливает. Идет замкнутый круг в отношении Израиля. Понятно, что Соединенные Штаты полностью не откажутся от поддержки Израиля никогда, но, как минимум, они откажутся от поддержки всех авантюр Нетаньяху, его войнах на семи фронтах, в которых он не может добиться никакого преимущества и успеха заявил эксперт

В целом, добавил Семенов, сейчас для Израиля складывается крайне неприятная ситуация.

Он опять, по сути, оказался в изоляции в своей антииранской политике, его действия в Ливане жестко осуждаются и считаются неприемлемыми многими арабскими странами. На самом деле очень интересно, что он дальше будет делать и какую новую войну, наверное, начнет. Какой из этих фронтов выберет Нетаньяху, сказать сложно, но я думаю, у него вариантов не так много, что-то он должен сделать. Если, конечно, ему не удастся спровоцировать новый виток войны с Ираном сказал он

Ранее иранское агентство Fars сообщило, что администрация американского президента Дональда Трампа оказывает давление на Иран с целью подписания двустороннего меморандума уже в ближайшее воскресенье.