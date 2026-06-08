Журналист Пашков: в Израиле надеются, что конфликт с Ираном продлится недолго Журналист Пашков: в Израиле верят, что противостояние с Ираном быстро завершится

Москва8 июн Вести.В Израиле считают, что конфликтный период с Ираном продлится недолго – это связано и с давлением президента США Дональда Трампа на правительство Израиля. Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Сергей Пашков.

Он напомнил, что сделка с Ираном очень нужна американскому лидеру, поэтому могла стать поводом давления на Израиль.

В Израиле считают, что этот конфликтный период продлится не очень долго. Уже, собственно, сегодня ЦАХАЛ заявил о том, что они готовы к нескольким дням противостояния. Но тревоги после 10 утра над территорией Израиля не было. Вполне возможно, что американская дипломатия, давление Дональда Трампа и близость сделки, которая так нужна Вашингтону, заставляют администрацию Трампа активно действовать. Вполне возможно, что они продолжают давить на Израиль сказал Пашков

Также журналист обратил внимание, что для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху незавершенный конфликт с Ираном стал поводом серьезной критики внутри государства.

Грядут парламентские выборы… Нетаньяху серьезно критикуют за то, что операция в Иране осталась недоделанной и то, что случилось, нельзя назвать победой. Поэтому многие обозреватели предполагали, что он использует любой конфликтный случай, чтобы попробовать перевести его в состояние нового раунда военных действий. добавил он

Однако противостояние с США для Израиля безусловно плохо, продолжил Сергей Пашков. Накануне поздно вечером два источника в Белом доме сообщили израильским журналистам о том, что если Израиль намерен вести большую войну, то в ней он скорее всего останется один.