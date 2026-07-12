Израиль остается в стороне: США хотят управлять конфликтом с Ираном Пашков: на данном этапе Израиль не ввяжется в новый раунд противостояния

Москва12 июл Вести.Руководство Израиля считает, что на данном этапе страна не ввяжется в новый раунд противостояния США и Ирана, так как американцы хотят самостоятельно управлять конфликтом. Об этом заявил журналист ИС "Вести" Сергей Пашков в эфире "Соловьёв Live".

Пашков рассказал, что ситуация в Израиле сейчас спокойная, в стране не было предупреждений об усилении мер безопасности.

На данном этапе руководство страны считает, что Израиль не ввяжется в новый раунд противостояния по линии США – Иран. И, вероятно, это происходит под мощным давлением Штатов, потому что США и лично президент [Дональд] Трамп, очевидно, хотят каким-то образом управлять этим конфликтом, каким-то образом ограничивать его расширение, использовать его как дубинку для достижения определенных целей в переговорах с Ираном отметил журналист

Он добавил, что по-видимому США не нужен такой союзник как Израиль, так как он преследует свои цели в этом противостоянии.

Подключение Израиля в полном масштабе, на чем Израиль настаивал некоторое время назад, приведет просто-напросто к тому, что Вашингтон перестанет полностью управлять этой войной. И значит, президенту Трампу надо будет прежде всего считаться с действиями [израильского премьер-министра] Биньямина Нетаньяху, у которого свои цели в этой войне сказал Пашков

Американские военные начали третью волну ударов по Ирану за неделю. Как утверждается, это "стало ответом на дерзкое нападение" сил КСИР на контейнеровоз GFS Galaxy под флагом Кипра, следовавший через Ормузский пролив.

Тегеран в ответ Вашингтону начал наносить удары по целям США на Ближнем Востоке.