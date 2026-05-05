CNN: Израиль координирует действия с США, ставя под угрозу перемирие с Ираном

Израиль координирует свои действия с США на фоне эскалации в Ормузском проливе CNN: Израиль координирует действия с США, ставя под угрозу перемирие с Ираном

Москва5 мая Вести.Израиль координирует свои действия с США, так как эскалация напряженности в Ормузском проливе ставит под угрозу перемирие с Ираном.

Как сообщил CNN израильский источник, координация включает подготовку к потенциальному новому раунду ударов по Ирану, который сосредоточится на энергетической инфраструктуре и целенаправленных убийствах высокопоставленных иранских чиновников.

Отмечается, что большая часть этих планов была подготовлена ​​и готова к исполнению накануне прекращения огня в начале апреля.

Цель в том, чтобы провести краткосрочную кампанию по оказанию давления на Иран, чтобы добиться дальнейших уступок в переговорах. При этом любое решение о возобновлении боевых действий зависит от президента США Дональда Трампа сообщил источник

Он отметил, что Трампа разочаровала тупиковая ситуация на переговорах. Он также дал понять, что не хочет возобновлять полномасштабный конфликт с Ираном.

По информации источника, Израиль с самого начала скептически относился к перспективам переговоров между Ираном и США.

Отмечается, что возобновление иранских ракетных обстрелов в понедельник в сторону Персидского залива ускорило подготовку к потенциальной эскалации боевых действий.