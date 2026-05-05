Москва5 маяВести.Израиль координирует свои действия с США, так как эскалация напряженности в Ормузском проливе ставит под угрозу перемирие с Ираном.
Как сообщил CNN израильский источник, координация включает подготовку к потенциальному новому раунду ударов по Ирану, который сосредоточится на энергетической инфраструктуре и целенаправленных убийствах высокопоставленных иранских чиновников.
Отмечается, что большая часть этих планов была подготовлена и готова к исполнению накануне прекращения огня в начале апреля.
Цель в том, чтобы провести краткосрочную кампанию по оказанию давления на Иран, чтобы добиться дальнейших уступок в переговорах. При этом любое решение о возобновлении боевых действий зависит от президента США Дональда Трампасообщил источник
Он отметил, что Трампа разочаровала тупиковая ситуация на переговорах. Он также дал понять, что не хочет возобновлять полномасштабный конфликт с Ираном.
По информации источника, Израиль с самого начала скептически относился к перспективам переговоров между Ираном и США.
Отмечается, что возобновление иранских ракетных обстрелов в понедельник в сторону Персидского залива ускорило подготовку к потенциальной эскалации боевых действий.