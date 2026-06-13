Москва13 июн Вести.И США, и Иран пытаются выторговать выгодные себе условия по меморандуму об урегулировании конфликта. Такое мнение ИС "Вести" сообщил политолог, член Совета правления Центра ближневосточных исследований Кирилл Семенов.

Цель этого меморандума - потянуть время до выборов [в США], а дальше видно будет. Но Иран, конечно, хочет получить из этого меморандума определенные преференции. Конечно, это разблокировка хотя бы части счетов, снятие санкций на нефть и поставки нефтепродуктов. Американцы хотят закрепить открытие Ормузского пролива. То есть в общем каждый пытается в нем найти что-то такое, что может быть использовано как заявление о собственной удаче и успехе. Где-то, конечно, это будет сделать сложно