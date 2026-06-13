Fars: Трамп форсирует подписание меморандума с Ираном вопреки позиции Тегерана Fars: Трамп добивается подписания меморандума 14 июня, хотя Иран еще не готов

Москва13 июн Вести.Администрация американского президента Дональда Трампа оказывает давление на Иран с целью подписания двустороннего меморандума уже в ближайшее воскресенье. Об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на информированные источники.

Однако иранские официальные лица категорически не согласны с такой спешкой. По их словам, сделка находится в стадии доработки, и о каком-либо подписании речи пока не идет. В Тегеране подчеркивают, что окончательные договоренности еще не достигнуты, и преждевременное скрепление документа подписями невозможно.

Авторы Fars полагают, что Трамп стремится приурочить подписание к своему дню рождения, превратив его в символическую политическую победу для себя лично.