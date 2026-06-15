Политолог допустил новые попытки срыва диалога между Вашингтоном и Тегераном Политолог Блохин: Израиль попытается втянуть США в новый конфликт с Ираном

Москва15 июн Вести.Израиль постарается не допустить улучшения отношений между США и Ираном, а также, вероятно, попытается вновь вовлечь Вашингтон в противостояние с Тегераном. Таким мнением с NEWS.ru поделился ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

По его словам, возможное сближение США и Ирана будет восприниматься израильским руководством как угроза его интересам.

Не будем забывать, что изначально главной целью США и Израиля была смена режима в Иране. Следовательно, даже какое-либо потепление в отношениях между Вашингтоном и Тегераном будет враждебно восприниматься Иерусалимом. Израиль попытается, во-первых, разрушить все сделки и договоренности, а потом снова втянуть Соединенные Штаты в горячую фазу считает Блохин

По его словам, одним из возможных сценариев может стать обострение ситуации вокруг государств, которые являются зоной влияния Ирана. Последующая реакция Тегерана, отметил эксперт, будет использована в качестве повода для дальнейшей эскалации.

Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что страна не обязана соблюдать положения соглашения между США и Ираном. Он подчеркнул, что страна самостоятельно принимает решения в вопросах безопасности.