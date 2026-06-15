Бен-Гвир: Израиль не обязан выполнять условия сделки Вашингтона и Тегерана

Израиль не обязан выполнять условия сделки США и Ирана, заявил Бен-Гвир Бен-Гвир: Израиль не обязан выполнять условия сделки Вашингтона и Тегерана

Москва15 июн Вести.Израиль не обязан соблюдать положения соглашения между США и Ираном, заявил министр национальной безопасности страны Итамар Бен-Гвир.

В социальной сети X он отметил, что Израиль самостоятельно принимает решения в вопросах безопасности и не является стороной достигнутых договоренностей.

Соглашение Трампа нас не обязывает. Израиль не подчиняется Соединенным Штатам, и мы - независимое и суверенное государство написал в посте Бен-Гвир

Он также подчеркнул, что страна не намерена отказываться от своих требований в сфере безопасности и считает неприемлемым сохранение угроз со стороны движения "Хезболла".

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что ЦАХАЛ не покинет зоны безопасности в Ливане, Сирии и Газе. По его словам, такое решение связано с необходимостью защиты границ и населенных пунктов государства.