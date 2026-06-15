Глава МО Израиля Кац: ЦАХАЛ не покинет зоны безопасности в Ливане, Сирии и Газе

Израиль сохранит военное присутствие в Ливане, Сирии и Газе Глава МО Израиля Кац: ЦАХАЛ не покинет зоны безопасности в Ливане, Сирии и Газе

Москва15 июн Вести.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не оставит зоны безопасности в Ливане, Сирии и Газе, сообщил министр обороны страны Исраэль Кац. Его заявление приводит портал Ynet.

По словам главы Минобороны Израиля, такое решение связано с необходимостью защиты границ и населенных пунктов страны.

Премьер Биньямин Нетаньяху и я проводим четкую политику, согласно которой ЦАХАЛ останется в зонах безопасности в Ливане, Сирии и Газе на неограниченный срок, чтобы оттуда защищать границу и израильские населенные пункты от джихадистских группировок сказал Кац

Он отметил, что соответствующую позицию власти Израиля довели до сведения главы Белого дома Дональда Трампа, главы Пентагона Пита Хегсета и других американских официальных лиц.

Ранее Хегсет заявил, что недавние израильские удары по Бейруту, где располагались объекты организации "Хезболла", не помешают сделке между США и Ираном.