Москва27 июлВести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что Вашингтон потребовал у Тель-Авива вывести израильских военных из сектора Газа, Ливана и Сирии, но он намерен отказать американской администрации в этом. О позиции политика сообщает 13-й канал израильского ТВ со ссылкой на источник.
США сообщили Израилю о своей заинтересованности в "серии отводов" военных ЦАХАЛ с указанных территорий.
При этом Нетаньяху "намерен сопротивляться" указке американских чиновников.
Я скажу им нетприводит телеканал слова премьера
Ранее сообщалось, что заседание правительства Израиля было перенесено в подземный бункер.