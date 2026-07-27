Нетаньяху: я откажу США в выводе ЦАХАЛ с территорий Газы, Ливана и Сирии

Нетаньяху ослушался США: вывода войск из Газы, Ливана и Сирии не будет Нетаньяху: я откажу США в выводе ЦАХАЛ с территорий Газы, Ливана и Сирии

Москва27 июл Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что Вашингтон потребовал у Тель-Авива вывести израильских военных из сектора Газа, Ливана и Сирии, но он намерен отказать американской администрации в этом. О позиции политика сообщает 13-й канал израильского ТВ со ссылкой на источник.

США сообщили Израилю о своей заинтересованности в "серии отводов" военных ЦАХАЛ с указанных территорий.

При этом Нетаньяху "намерен сопротивляться" указке американских чиновников.

Я скажу им нет приводит телеканал слова премьера

Ранее сообщалось, что заседание правительства Израиля было перенесено в подземный бункер.