Заседание правительства Израиля перенесли в подземный бункер Заседание израильского правительства перенесено в подземный бункер

Москва26 июл Вести.Заседание правительства Израиля перенесено в подземный бункер, сообщила гостелерадиокомпания Kan.

Решение было принято из соображений безопасности на фоне напряженных отношений с Ираном.

На фоне напряженности в отношениях с Ираном заседание правительства перенесено в безопасное подземное место говорится в сообщении телерадиокомпании

По данным израильских СМИ, в этом бункере правительство Израиля проводило совещания с начала операции "Железные мечи" в секторе Газа, которая началась 7 октября 2023 года в ответ на масштабное нападение ХАМАС.

Как пишет газета The Jerusalen Post, встреча премьер-министра Биньямина Нетаньяху с представителями кабинета безопасности будет посвящена обсуждению региональных проблем в преддверии дипломатической поездки Нетаньяху в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом.