На Западе заявили о попытках Израиля убедить США возобновить удары по Ирану WSJ: Израиль пытается убедить США возобновить полномасштабные удары по Ирану

Москва21 июл Вести.Израиль предпринимает попытки убедить США возобновить полномасштабные боевые действия против Ирана с целью дальнейшего ослабления ракетного потенциала Исламской Республики, а также полного уничтожения связанных с ее ядерной программой объектов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Из материала следует, что израильские спецслужбы, в частности, передали американской стороне информацию о якобы перемещении Ираном центрифуг для обогащения урана в подземные тоннели под горой Кирка недалеко от Натанза.

В этом месте, по данным разведки Израиля, глубина тоннелей достигает 140 метров. Как ожидают израильские власти, эта информация повлияет на дальнейшие шаги Вашингтона в отношении Тегерана и подтолкнет американскую сторону к новой, более мощной волне ударов.

Политическая позиция Израиля в отношении со своими соседями создает большие проблемы для американского президента Дональда Трампа в налаживании отношений с ближневосточными партнерами, заявил востоковед Турал Керимов в интервью ИС "Вести". Он также выразил сомнения в том, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху прислушается к призывам главы Белого дома и выведет военный контингент из Сирии и Ливана.