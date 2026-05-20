Москва20 мая Вести.Израиль и израильское лобби по-прежнему подталкивают США к возобновлению войны с Ираном. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил эксперт Центра стратегических исследований Ирана Акбар Дареини.

Он отметил, что в случае возобновления вооруженного конфликта боевые действия будут вестись в первую очередь против экономической инфраструктуры на территории всех стран Ближнего Востока.

Израиль и израильское лобби по-прежнему подталкивают США к возобновлению войны. Но если это произойдет, то это будет война, которой мир до сих пор не видел. Это будет война против экономической инфраструктуры. И если инфраструктура Ирана станет мишенью, он ответит тем же. А это означает, что вся инфраструктура от Израиля до [Объединенных] Арабских Эмиратов будет разрушена, и вся Западная Азия погрузится во тьму. Таков будет результат озвучил свой прогноз Дареини

Ранее сообщалось, что Сенат США с восьмой попытки утвердил закон, согласно которому права президента страны Дональда Трампа на принятие решений по военным вопросам должны быть ограничены. Инициативу поддержали 50 сенаторов, в то время как 47 выступили против.