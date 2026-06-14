Хегсет считает, что удары Израиля по Бейруту не помешают сделке с Ираном

В США полагают, что удары Израиля по Ливану не помешают сделке с Ираном Хегсет считает, что удары Израиля по Бейруту не помешают сделке с Ираном

Москва14 июн Вести.По оценкам американской администрации, недавние израильские удары по Бейруту не помешают сделке между США и Ираном. Так глава Пентагона Пит Хегсет ответил на вопрос телеканала CBS News о том, могут ли новые удары Израиля сорвать сделку.

Насколько я знаю, мы движемся в верном направлении. Вопрос не в том, будет ли это, а в том, когда это произойдет сказал он

Накануне израильские ВВС ударили по объектам организации "Хезболла" в пригороде Бейрута Дахии. Перемирие, заключенное при посредничестве США и объявленное 16 апреля, не смогло остановить конфликт между Израилем и "Хезболлой".

Ранее постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил, что Вашингтон рассчитывает подписать соглашение с Ираном уже в воскресенье, 14 июня. При этом он не раскрыл ни место, ни формат возможной церемонии, уточнив, что финальные параметры сделки обнародует переговорная группа.