Москва15 июнВести.Вашингтон рассчитывает на немедленное открытие Ормузского пролива после подписания сделки с Тегераном, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью CBS.
Блокада сохранится, пока не откроется Ормузский пролив. Тогда снимут блокаду, когда откроют пролив. Займет ли это 30 дней или две недели, но начнется немедленно, как заявил президент [США Дональд Трамп]пояснил Хегсет
На вопрос о том, успеют ли США убрать мины и устранить угрозы для безопасности судоходства за 30 дней, глава Пентагона ответил, что это возможно, но при условии "благоприятной среды".
Как незамедлительно, так и постепеннодобавил Хегсет
Президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум между Вашингтоном и Тегераном должен быть подписан 14 июня, однако церемония подписания отложена на несколько часов из-за ударов Израиля по Ливану.
Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли 14 июня удар по южной окраине Бейрута, погиб один из военных руководителей шиитской организации "Хезболла".
Трамп осудил атаку Израиля на Бейрут и призвал Тель-Авив прекратить удары по Ливану на фоне ожидаемой сделки США с Ираном.