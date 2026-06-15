Хегсет: США рассчитывают на открытие Ормузского пролива после сделки с Ираном

Хегсет: США ожидают открытия Ормузского пролива сразу после сделки с Ираном Хегсет: США рассчитывают на открытие Ормузского пролива после сделки с Ираном

Москва15 июн Вести.Вашингтон рассчитывает на немедленное открытие Ормузского пролива после подписания сделки с Тегераном, заявил глава Пентагона Пит Хегсет в интервью CBS.

Блокада сохранится, пока не откроется Ормузский пролив​​​. Тогда снимут блокаду, когда откроют пролив. Займет ли это 30 дней или две недели, но начнется немедленно, как заявил президент [США Дональд Трамп] пояснил Хегсет

На вопрос о том, успеют ли США убрать мины и устранить угрозы для безопасности судоходства за 30 дней, глава Пентагона ответил, что это возможно, но при условии "благоприятной среды".

Как незамедлительно, так и постепенно добавил Хегсет

Президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум между Вашингтоном и Тегераном должен быть подписан 14 июня, однако церемония подписания отложена на несколько часов из-за ударов Израиля по Ливану.

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля нанесли 14 июня удар по южной окраине Бейрута, погиб один из военных руководителей шиитской организации "Хезболла".

Трамп осудил атаку Израиля на Бейрут и призвал Тель-Авив прекратить удары по Ливану на фоне ожидаемой сделки США с Ираном.