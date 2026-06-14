Axios: Трамп заявил, что сделку США и Ирана отложили на несколько часов

Axios: Трамп заявил, что сделку США и Ирана отложили из-за Израиля Axios: Трамп заявил, что сделку США и Ирана отложили на несколько часов

Москва14 июн Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум между Вашингтоном и Тегераном уже должен был быть подписан, но церемонию отложили на несколько часов из-за ударов Израиля по Ливану.

Заявление американского лидера привел в соцсети X журналист Axios Барак Равид.

Это все перевернуло. Это задержало подписание на несколько часов. Оно должно было состояться сейчас. Теперь оно запланировано на несколько часов позже процитировал Трампа Равид

Ранее Трамп в соцсети Truth Social осудил израильскую атаку на Бейрут. Американский лидер призвал Тель-Авив прекратить удары по Ливану. Он отметил близость сделки, "которая принесет мир в регион, включая Ливан". Все стороны, как заключил глава Белого дома, "должны отступить".