Москва14 июнВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум между Вашингтоном и Тегераном уже должен был быть подписан, но церемонию отложили на несколько часов из-за ударов Израиля по Ливану.
Заявление американского лидера привел в соцсети X журналист Axios Барак Равид.
Это все перевернуло. Это задержало подписание на несколько часов. Оно должно было состояться сейчас. Теперь оно запланировано на несколько часов позжепроцитировал Трампа Равид
Ранее Трамп в соцсети Truth Social осудил израильскую атаку на Бейрут. Американский лидер призвал Тель-Авив прекратить удары по Ливану. Он отметил близость сделки, "которая принесет мир в регион, включая Ливан". Все стороны, как заключил глава Белого дома, "должны отступить".