Москва16 июнВести.Операция Израиля против шиитского движения "Хезболла" на территории Ливана затянулась, она должна была завершиться быстрее. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на полях саммита "Большой семерки" во Франции.
По словам американского лидера, операция Тель-Авива идет слишком долго.
Я недоволен тем, как Израиль действовал в отношении Ливана и "Хезболлы". Они должны были справиться с этой задачей быстрее. Все это продолжается бесконечносказал Трамп
Накануне Трамп заявил, что США нужно "разобраться с ливанским вопросом" и "провести небольшую беседу" с "Хезболлой". По словам американского лидера, ливанский вопрос стал "мини-версией" иранского конфликта.