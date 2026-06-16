Трамп: операция Израиля против "Хезболлы" идет слишком долго

Трамп недоволен операцией Израиля против "Хезболлы" Трамп: операция Израиля против "Хезболлы" идет слишком долго

Москва16 июн Вести.Операция Израиля против шиитского движения "Хезболла" на территории Ливана затянулась, она должна была завершиться быстрее. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани на полях саммита "Большой семерки" во Франции.

По словам американского лидера, операция Тель-Авива идет слишком долго.

Я недоволен тем, как Израиль действовал в отношении Ливана и "Хезболлы". Они должны были справиться с этой задачей быстрее. Все это продолжается бесконечно сказал Трамп

Накануне Трамп заявил, что США нужно "разобраться с ливанским вопросом" и "провести небольшую беседу" с "Хезболлой". По словам американского лидера, ливанский вопрос стал "мини-версией" иранского конфликта.