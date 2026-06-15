Москва15 июн Вести.Соединенным Штатам нужно "разобраться с ливанским вопросом" и "провести небольшую беседу" с шиитским движением "Хезболла". Об этом заявил президент США Дональд Трамп по завершении двусторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G7.

По его словам, ливанский вопрос стал "мини-версией" иранского конфликта.

Мы должны провести небольшую беседу с "Хезболлой" сказал американский лидер

Трамп отметил, что конфликт с движением может никогда не закончиться, а потому требует диалога между сторонами.

Ранее министр национальной безопасности Израиля, глава ультраправой партии "Еврейская сила" Итамар Бен-Гвир заявил, что Тель-Авив должен продолжать боевые действия в Ливане.