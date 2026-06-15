Бен-Гвир призвал продолжать боевые действия в Ливане Бен-Гвир: Израиль должен продолжать операцию в Ливане

Москва15 июн Вести.Израиль должен продолжать боевые действия в Ливане, заявил в эфире канала Knesset TV министр национальной безопасности Израиля, глава ультраправой партии "Еврейская сила" Итамар Бен-Гвир.

Политик призвал отвечать "немедленным отпором" на любую атаку по Израилю с ливанской территории.

Мы должны продолжать разрушать дома на юге Ливана, должны продолжать вытеснять жителей с юга Ливана, должны продолжать уничтожать террористов "Хезболлы" в Ливане заявил Бен-Гвир

Ранее издание South China Morning Post сообщило, что Израиль может сорвать мирную сделку между США и Ираном, поскольку не считает себя связанным их договоренностями о прекращении боевых действий в Ливане.