SCMP: Израиль может сорвать соглашение между США и Ираном

Израиль может сорвать сделку США и Ирана, допустили в Китае SCMP: Израиль может сорвать соглашение между США и Ираном

Москва15 июн Вести.Израиль может сорвать соглашение между Соединенными Штатами и Ираном, заявило издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на экспертов.

Собеседники SCMP отметили, что для успеха переговоров между Тегераном и Вашингтоном стороны должны помнить про позицию Израиля, который по-прежнему видит некие "экзистенциальные угрозы", исходящие от Ирана, и хочет их устранить.

Кроме того, Израиль не считает себя связанным договоренностями между США и Ираном о прекращении огня в Ливане, обратил внимание директор Центра ближневосточных исследований Фуданьского университета Сунь Дэган.

Если Израиль продолжит военные операции в Ливане, это может подорвать американо-иранское мирное соглашение и вновь разжечь конфликт заявил Сунь Дэган

Старший научный сотрудник Шанхайской академии общественных наук Пань Гуан предположил, что из-за этого обстоятельства Израиль может стать "единственным непредсказуемым фактором" в иранском конфликте.

Ключевая проблема в том, что Израиль обладает возможностью подорвать соглашение. Но вопрос: осмелится ли он пойти против Соединенных Штатов? Если Израиль выберет этот путь, он предпримет шаг, обратить который вспять может оказаться крайне трудно подытожил Пань Гуан

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтону удалось добиться мирной сделки с Ираном. Представители США и Ирана должны подписать документ 19 июня.

В то же время министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что Тель-Авив не обязан выполнять это соглашение, поскольку самостоятельно принимает решения о национальной безопасности.

Профессор ВШЭ Марат Баширов отмечал, что военное противостояние между Ираном и Израилем может продолжиться даже после подписания соглашения между США и Ираном. В этом случае, полагает политолог, Израиль столкнется с усилением международного давления.