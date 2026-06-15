Политолог допустил усиление давления на Израиль после сделки США и Ирана Политолог Баширов: соглашение США и Ирана не остановит конфликт

Москва15 июн Вести.Соглашение между Ираном и США не приведет к полному прекращению конфликта на Ближнем Востоке, а Израиль может столкнуться с серьезным международным давлением. Такое мнение в беседе с MK.RU высказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

По его словам, устойчивость возможных договоренностей между Вашингтоном и Тегераном во многом будет зависеть от позиции ведущих европейских государств, включая Францию, Германию, Италию и Великобританию.

Подписи Израиля мы не видим под этим соглашением. И, конечно, Нетаньяху будет пытаться все эти договоренности сорвать считает Баширов

Эксперт отметил, что среди обсуждаемых пунктов соглашения фигурируют прекращение огня, ситуация вокруг Ормузского пролива, невмешательство во внутренние дела, разблокировка замороженных иранских активов и вопросы ядерной программы.

По мнению политолога, может возникнуть ситуация, при которой договоренности между США и Ираном будут действовать в части прекращения взаимных атак, однако противостояние между Ираном и Израилем продолжится. Он также обратил внимание, что после удара США по иранским объектам Тегеран не нанес обещанный ответный удар по Израилю.

Баширов считает, что в случае сохранения подобных договоренностей давление на Израиль по вопросу соблюдения режима прекращения огня может усилиться.