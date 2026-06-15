Эксперт ответил, кто больше выиграет от сделки США и Ирана Эксперт ответил, кто больше выиграет от сделки США и Ирана

Москва15 июн Вести.Соглашение об урегулировании конфликта между США и Ираном, которое стороны намерены подписать 19 июня, приведет к укреплению Тегерана, поэтому в символическом смысле он выиграл относительно текущей ситуации. Такой анализ сделал для ИС "Вести" президент Центра ближневосточных исследований, международник-специалист по Ближнему Востоку Мурад Садыгзаде.

Относительно текущей ситуации, безусловно, можно сказать, что в определенном символическом формате выиграл, безусловно, Иран, потому что это приведет к его укреплению, во-первых, на региональной арене, потому что Иран таким образом отстоял свои определенные позиции, не произошло свержения режима, как этого хотели американцы, был дан достаточно сильный отпор. По сути, Иран показал мощь своего ВПК, и в этом плане, безусловно, Иран символично победил заявил эксперт

Садыгзаде считает, что пока рано говорить о нормализации ситуации на Ближнем Востоке в долгосрочной перспективе, так как ряд разногласий между сторонами конфликта еще остался. В частности, Израиль пока не готов прекратить огонь на ливанском фронте, добавил эксперт.

В этом контексте все еще, понимаете, мир на самом деле хрупкий. Я думаю, что в долгосрочной перспективе это рано или поздно приведет к новому витку эскалации. Просто это временное такое, скажем так, нужное и для [президента США Дональда] Трампа в первую очередь, для администрации Трампа, перемирие, которое он очень хорошо покажет. Во многом, скажем так, он его приурочил к своему дню рождения. К юбилею Соединенных Штатов Америки, 250 лет. добавил Садыгзаде

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил, что представители Соединенных Штатов и Ирана проведут в Дохе подготовительные консультации, прежде чем подписать соглашение в пятницу, 19 июня.