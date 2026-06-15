Москва15 июн Вести.После подписания мирного соглашения США снова будут использовать "старые методы" в отношении Ирана, то есть усиливать экономическую активность, пытаться проникнуть в общественность страны и отодвинуть Тегеран от тесных связей с Москвой и Пекином. Такой прогноз президент Центра ближневосточных исследований, международник-специалист по Ближнему Востоку Мурад Садыгзаде сделал в интервью ИС "Вести".

Эксперт полагает, что США не будут платить репарации Ирану, однако страны могут договориться о совместных инвестициях.

В принципе, то, чего [президент США Дональд] Трамп хотел, это во многом получить энергетический сектор Ирана, войти туда, как один из первых инвесторов, то есть американские компании войдут и какие-нибудь свои доли получат. Это на самом деле определенная в долгосрочной перспективе [тактика, подразумевающая] уход Ирана от своей такой некоторой суверенной политики заявил востоковед

Садыгзаде уверен, что США перейдут к старым методам влияния на Иран, раз не смогли подавить его силовым путем.

Они сейчас будут пользоваться старыми методами. Это максимальное усиление экономической активности, определенное, скажем так, проникновение внутри Ирана в общественность, наращивание этих связей и во многом, скажем так, попытка отодвинуть Иран от тесных связей как с нашей страной, к сожалению, так и с Китайской Народной Республикой сказал эксперт

Ранее агентство Mehr со ссылкой на проект меморандума о взаимопонимании между США и Ираном сообщало, что Вашингтон и его союзники обязались предоставить Тегерану программу восстановления иранской экономики.