США не готовы к новому витку войны с Ираном, они истощили свои военные запасы Политолог объяснил, почему США придется вернуться к переговорам с Ираном

Москва15 июл Вести.Соединенным Штатам Америки придется вернуться к переговорному процессу с Ираном, так как американцы не готовы к полномасштабной войне. США истощили свои запасы вооружения, а внутри страны нет одобрения для продолжения военных действий. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде.

Военное противостояние с Ираном политолог назвал одним из самых непопулярных за всю историю США со времен войны во Вьетнаме.

Я считаю, что стороны все равно вернутся в ближайшее время к переговорному процессу, как минимум по одной причине. Американцы сейчас не готовы к полномасштабному новому витку военного конфликта. … По всем сообщениям, американцы истощили свои военные запасы. У них сейчас нет возможностей, нет одобрения внутри США объяснил эксперт

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что пока не планирует возобновлять диалог с иранскими властями. Американский лидер также высказал мнение, что от Ирана "ничего не останется", если страна откажется заключить мирную сделку с Соединенными Штатами.