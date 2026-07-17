Москва17 июл Вести.Рано или поздно Соединенным Штатам удастся перетянуть на свою сторону ряд стран Персидского залива. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил президент Центра ближневосточных исследований Мурад Садыгзаде.

Если это все затянется, то действительно есть большая вероятность того, что рано или поздно американцам удастся склонить, а может, если даже не к прямому участию, то к определенной поддержке ряда стран арабской монархии Персидского залива. Это достаточно негативная история. Но при этом … нужно понимать, что среди местного населения многих этих стран симпатии, безусловно, на стороне Ирана. Потому, что американские действия и вообще американская политика за последние несколько лет … очень сильно ухудшила имидж Соединенных Штатов Америки сказал он

Также Садыгзаде добавил, что многие страны Персидского залива считают, что именно Израиль стоит за возобновлением боевых действий.

Мы видим, что иранское сообщество во многом консолидировалось на фоне внешней угрозы. Кроме того, иранская политическая система показала себя очень устойчивой. Достаточно разветвленная сеть … определенный высокий военный потенциал, который был недооценен со стороны Соединенных Штатов Америки, Израиля, несмотря на ликвидацию действительно важных и символических первых лиц, важных деятелей элиты, военно-политической, экономической – это не привело к распаду государственной системы отметил эксперт

Ранее Садыгзаде заявил, что Тегеран выбирает целями не только военную, но и гражданскую инфраструктуру, объясняя это ответом на военные преступления, которые совершают США.