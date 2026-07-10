Новая серия на Ближнем Востоке: дипломат объяснил тактику США в войне с Ираном Дипломат Матузов раскрыл тактику США в противостоянии с Ираном

Москва10 июл Вести.США наносят удары по Ирану, а затем приглашают за стол переговоров, потому что американский спецназ в Персидском заливе не способен одолеть миллионную армию Исламской Республики. Такое мнение выразил дипломат, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов в интервью ИС "Вести".

Дипломат подчеркнул, что новый виток конфликта на Ближнем Востоке ставит под угрозу безопасность и мир во всем регионе.

Это такая тактика, на мой взгляд, ударить и снова вести переговоры… Это методика ведения переговоров [президентом США Дональдом] Трампом. Я все-таки придерживаюсь прежней своей точки зрения, что 20-тысячный американский спецназ, собранный в зоне Персидского залива, не в состоянии одолеть миллионную регулярную армию Ирана, где еще 20 миллионов добровольцев готовы принять участие в отпоре за свою национальную независимость. Удары Америки и Израиля по Ирану вызвали необычайную консолидацию идеологически сконцентрированного Ирана отметил Матузов

Он добавил, что США также надеются сплотить против Ирана соседние страны Персидского залива на фоне того, что КСИР в ответ на агрессию США наносит удары по американским базам на Ближнем Востоке.

9 июля сообщалось, что американская армия нанесла удары примерно по 90 иранским военным целям.