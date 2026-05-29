Дипломат Матузов назвал основную задачу Трампа в Иране Дипломат Матузов: Трамп хотел столкнуть страны Персидского залива с Ираном

Москва29 мая Вести.Изначальная задача президента США Дональда Трампа, когда он совместно с Израилем начал противоборство с Ираном, заключалась в попытке столкнуть между собой страны Персидского залива и Исламскую Республику. Такое мнение ИС "Вести" выразил дипломат, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.

По его словам, Америка планировала поручить арабскому миру вести длительную войну с Ираном.

Задача ставилась противопоставить - это главная, на мой взгляд, задача, - арабские страны Персидского залива и поручить им вести беспощадную, длительную войну против шиитского Ирана. Суннитские арабы против шиитского Ирана - и так это остается на столетия вперед сказал Матузов

Дипломат также обратил внимание, что Америка официально поддерживает план по созданию "Великого Израиля" и решает в регионе эту задачу.

Решается эта задача, а не задача разбить Иран заключил он

Ранее глава Белого дома раскрыл свое требование к Ирану. Дональд Трамп призвал страну отказаться от ядерного оружия и немедленно открыть Ормузский пролив.