Москва29 маяВести.Изначальная задача президента США Дональда Трампа, когда он совместно с Израилем начал противоборство с Ираном, заключалась в попытке столкнуть между собой страны Персидского залива и Исламскую Республику. Такое мнение ИС "Вести" выразил дипломат, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.
По его словам, Америка планировала поручить арабскому миру вести длительную войну с Ираном.
Задача ставилась противопоставить - это главная, на мой взгляд, задача, - арабские страны Персидского залива и поручить им вести беспощадную, длительную войну против шиитского Ирана. Суннитские арабы против шиитского Ирана - и так это остается на столетия впередсказал Матузов
Дипломат также обратил внимание, что Америка официально поддерживает план по созданию "Великого Израиля" и решает в регионе эту задачу.
Решается эта задача, а не задача разбить Иранзаключил он
Ранее глава Белого дома раскрыл свое требование к Ирану. Дональд Трамп призвал страну отказаться от ядерного оружия и немедленно открыть Ормузский пролив.