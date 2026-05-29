Дипломат рассказал, что стало неожиданным для Трампа в войне с Ираном

Москва29 мая Вести.Крупные страны Персидского залива неожиданно для президента США Дональда Трампа поддержали Иран. Об этом ИС "Вести" рассказал дипломат, президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов.

По словам дипломата, Катар и Саудовская Аравия – крупные арабские государства – по плану американского лидера должны были вступить в противоборство с Ираном, однако этого не произошло.

Оба этих государства отказались публично, официально присоединяться к требованию Америки. То есть американцы получили эффект наоборот. Они хотели заставить эти страны воевать с Ираном, а оказалось, что эти страны готовы заключать соглашение с Ираном и готовы сотрудничать с Ираном, чтобы обеспечить законность и порядок в зоне Персидского залива сказал Вячеслав Матузов

Эксперт также предположил, что основная цель США и Израиля в Иране – столкнуть страны Персидского залива с Исламской Республикой, тем самым добиться создания "Великого Израиля".

Война США и Израиля с Ираном началась 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, были убиты ключевые фигуры руководства страны. Иран был вынужден наносить ответные удары по Израилю и военной инфраструктуре США в регионе. В прошлом месяце Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, но до сих пор не могут выработать постоянный мирный договор.