Политолог: Трамп будет давить на арабских союзников для победы в войне с Ираном Политолог Светов: Трампу все же удалось втянуть арабские страны в войну с Ираном

Москва26 июл Вести.Американский президент Дональд Трамп все-таки смог втянуть арабские страны в конфликт с Ираном, и он продолжит на них давить, чтобы добиться победы. Такое мнение выразил журналист и политолог Юрий Светов в эфире "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что Кувейт и Бахрейн в этом месяце тайно нанесли авиаудары по территории Ирана. По утверждению газеты, ОАЭ предоставила разведывательные данные для атаки.

Я обратил внимание на важный момент, что атаку на Иран провели Кувейт и Бахрейн. И говорят, что при этом помощь оказывали Объединенные Арабские Эмираты. То есть удары по американским базам на территории этих стран приводят к тому, что Трамп втягивает все-таки другие стороны в этот конфликт. Если европейцев он упрекает в том, что они не хотят ему помогать, то арабские союзники США, похоже, втягиваются в этот конфликт. И он будет давить. Он не ограничится разговорами, подписанием соглашений. Ему нужна победа, реально выраженная в военном преимуществе считает Светов

По его мнению, если США решатся на наземную операцию в Иране, то проведут ее чужими руками. Не исключено, что к этому будут привлечены сухопутные силы соседей Ирана.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Тегеран отверг поступившее от Вашингтона предложение о перемирии, которое было передано иранской стороне через премьер-министра Ирака Али аз-Зейди. Иранские представители заявили, что Исламская Республика не заинтересована в каком-либо временном соглашении, так как оно не решит ключевой вопрос контроля над Ормузским проливом.