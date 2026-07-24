Иран отверг новое предложение американцев о прекращении огня NYT: Иран не принял очередного предложения США по поводу прекращения огня

Москва24 июл Вести.Тегеран отверг поступившее от Вашингтона предложение о перемирии, которое было передано иранской стороне через премьер-министра Ирака Али аз-Зейди.

В ответ иранские представители заявили о незаинтересованности Исламской Республики в каком-либо временном соглашении, поскольку оно не решит ключевой вопрос контроля над Ормузским проливом, сообщила со ссылкой на осведомленные источники газета The New York Times (NYT).

Подробности предложения США в публикации не приводятся.

Аз-Зейди на минувшей неделе завершил официальный визит в США, где провел переговоры с американским президентом Дональдом Трампом. В четверг, 23 июля, глава иракского правительства по приглашению президента Ирана Масуда Пезешкиана прибыл в Тегеран.

В ночь на 8 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о начале серии авиаударов по Ирану якобы в ответ на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. Иранские СМИ сообщили о мощных взрывах в городах в различных частях страны.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня, введенный 17 июня после подписания меморандума между Ираном и США, больше не действует. По словам американского лидера, в переговорах с Тегераном больше нет смысла.

23 июля Трамп заявил, что рассматривает вопрос о проведении массированной атаки на Исламскую Республику. Позднее CENTCOM подтвердил, что военные 13-ю ночь подряд проводят бомбардировки территории Ирана.