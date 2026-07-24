В CENTCOM заявили о начале 13-го раунда атак по Ирану

ВС США начали 13-ю серию ударов по Ирану В CENTCOM заявили о начале 13-го раунда атак по Ирану

Москва24 июл Вести.Вооруженные силы (ВС) США начали 13-ю подряд волну ударов по целям в Иране.

Об этом сообщает Центральное командование американских ВС в социальной сети X.

Силы США начали очередную ночь ударов говорится в публикации

Согласно информации иранских СМИ, взрывы прогремели в городах Ахваз, Бендер-Аббас, Омидийе и на острове Кешм.

Накануне стало известно, что по меньшей мере два человека погибли и 11 пострадали в результате ракетного удара США по пограничному переходу "Шаламче" на ирано-иракской границе.