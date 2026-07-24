Москва24 июлВести.Вооруженные силы (ВС) США начали 13-ю подряд волну ударов по целям в Иране.
Об этом сообщает Центральное командование американских ВС в социальной сети X.
Силы США начали очередную ночь ударовговорится в публикации
Согласно информации иранских СМИ, взрывы прогремели в городах Ахваз, Бендер-Аббас, Омидийе и на острове Кешм.
Накануне стало известно, что по меньшей мере два человека погибли и 11 пострадали в результате ракетного удара США по пограничному переходу "Шаламче" на ирано-иракской границе.