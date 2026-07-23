На границе Ирана и Ирака из-за ракетного удара погибли 2 человека, еще 11 ранены

На границе Ирана и Ирака из-за ракетного удара погибли два человека На границе Ирана и Ирака из-за ракетного удара погибли 2 человека, еще 11 ранены

Москва23 июл Вести.Как минимум два человека погибли и 11 пострадали в результате ракетного удара США по пограничному переходу "Шаламче" на ирано-иракской границе.

Об этом сообщает информагентство Mehr, ссылаясь на заявление замгубернатора иранской провинции Хузестан по вопросам безопасности Валиоллу Хаяти.

При атаке США на погранпункт Шаламче погибли два человека указывается в публикации

По информации Хаяти, функционирование пограничного перехода "Шаламче" продолжается. Медики оказывают помощь раненым на месте происшествия.

Ранее американские Вооруженные силы (ВС) объявили о начале 12-й серии атак по территории Ирана.