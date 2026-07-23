Москва23 июлВести.Как минимум два человека погибли и 11 пострадали в результате ракетного удара США по пограничному переходу "Шаламче" на ирано-иракской границе.
Об этом сообщает информагентство Mehr, ссылаясь на заявление замгубернатора иранской провинции Хузестан по вопросам безопасности Валиоллу Хаяти.
При атаке США на погранпункт Шаламче погибли два человекауказывается в публикации
По информации Хаяти, функционирование пограничного перехода "Шаламче" продолжается. Медики оказывают помощь раненым на месте происшествия.
Ранее американские Вооруженные силы (ВС) объявили о начале 12-й серии атак по территории Ирана.