Press TV: семь человек погибли в результате ударов США по Бендер-Хемиру в Иране

Число жертв ударов ВС США по иранскому Бендер-Хемиру возросло до семи человек Press TV: семь человек погибли в результате ударов США по Бендер-Хемиру в Иране

Москва17 июл Вести.Семь человек погибли в результате ударов Соединенных Штатов по городу Бендер-Хемир на юге Исламской Республики Иран, сообщил телеканал Press TV.

Еще девять человек, как отмечается, получили ранения.

Число погибших в результате ударов США по дорогам и мостам в районе Бендер-Хемира возросло до семи человек говорится в публикации

Центральное командование ВС США (CENTCOM) накануне заявило о начале новой волны американских ударов по иранским целям.

Замгубернатора иранской провинции Лурестан Саид Пурали сообщил, что американские военные нанесли удар по городу Висиян на западе Ирана. Также стало известно о ракетном ударе по портовому городу Бендер-Ленге на юге Исламской Республики.