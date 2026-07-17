Москва17 июлВести.Семь человек погибли в результате ударов Соединенных Штатов по городу Бендер-Хемир на юге Исламской Республики Иран, сообщил телеканал Press TV.
Еще девять человек, как отмечается, получили ранения.
Число погибших в результате ударов США по дорогам и мостам в районе Бендер-Хемира возросло до семи человекговорится в публикации
Центральное командование ВС США (CENTCOM) накануне заявило о начале новой волны американских ударов по иранским целям.
Замгубернатора иранской провинции Лурестан Саид Пурали сообщил, что американские военные нанесли удар по городу Висиян на западе Ирана. Также стало известно о ракетном ударе по портовому городу Бендер-Ленге на юге Исламской Республики.