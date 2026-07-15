Москва15 июлВести.В результате возобновившихся ударов США по территории Ирана погибли уже 35 мирных жителей, свыше 300 пострадали. Об этом заявил глава пресс-службы министерства здравоохранения Исламской Республики Хосейн Керманпур. Он уточнил, что среди погибших есть подросток.
Число пострадавших в результате атак преодолело цифру в 300. К сожалению, 35 соотечественников погибли. Среди погибших – две женщины и один мальчик младше 18 летнаписал Керманпур на своей странице в соцсети X
Об очередной серии ударов США по объектам на территории Ирана стало известно 15 июля. Боевые действия между Вашингтоном и Тегераном возобновились 8 июля. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении ранее достигнутых соглашений.