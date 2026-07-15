Число погибших в Иране в результате новых ударов США выросло до 35 человек

В Иране рассказали о жертвах среди мирного населения из-за атак США Число погибших в Иране в результате новых ударов США выросло до 35 человек

Москва15 июл Вести.В результате возобновившихся ударов США по территории Ирана погибли уже 35 мирных жителей, свыше 300 пострадали. Об этом заявил глава пресс-службы министерства здравоохранения Исламской Республики Хосейн Керманпур. Он уточнил, что среди погибших есть подросток.

Число пострадавших в результате атак преодолело цифру в 300. К сожалению, 35 соотечественников погибли. Среди погибших – две женщины и один мальчик младше 18 лет написал Керманпур на своей странице в соцсети X

Об очередной серии ударов США по объектам на территории Ирана стало известно 15 июля. Боевые действия между Вашингтоном и Тегераном возобновились 8 июля. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении ранее достигнутых соглашений.