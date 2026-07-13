Москва13 июлВести.По меньшей мере один человек погиб в результате ударов Соединенных Штатов по иранской провинции Хузестан, сообщает телеканал Press TV.
Еще несколько человек, как отмечается, получили ранения.
По меньшей мере один человек погиб, еще несколько ранены в результате ударов США по Бендер-Махшехру иранской провинции Хузестанпередает телеканал
Накануне в Центральном командовании ВС США (CENTCOM) заявили, что американские военные наносят очередную серию ударов по объектам на территории Ирана.