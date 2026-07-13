Press TV: один человек погиб при новой волне ударов США по Ирану

СМИ: один человек погиб в результате ударов США по иранской провинции Хузестан Press TV: один человек погиб при новой волне ударов США по Ирану

Москва13 июл Вести.По меньшей мере один человек погиб в результате ударов Соединенных Штатов по иранской провинции Хузестан, сообщает телеканал Press TV.

Еще несколько человек, как отмечается, получили ранения.

По меньшей мере один человек погиб, еще несколько ранены в результате ударов США по Бендер-Махшехру иранской провинции Хузестан передает телеканал

Накануне в Центральном командовании ВС США (CENTCOM) заявили, что американские военные наносят очередную серию ударов по объектам на территории Ирана.