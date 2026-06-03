CENTCOM: США нанесли удары по объектам на иранском острове Кешм

CENTCOM: США нанесли удар по иранскому острову Кешм CENTCOM: США нанесли удары по объектам на иранском острове Кешм

Москва3 июн Вести.США нанесли удары по иранской наземной станции управления на острове Кешм, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

Иран запустил несколько баллистических ракет в сторону соседних государств региона, однако они не достигли своих целей, отмечает командование.

Американские войска 2 июня успешно перехватили несколько иранских баллистических ракет и беспилотников, а также нанесли удары в целях самообороны по острову Кешм в ответ на попытки нападения со стороны Ирана на Ближнем Востоке отмечает Центральное командование

Между тем в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что иранские силы нанесли удар по штаб-квартире Пятого флота США и другим американским военным объектам на Ближнем Востоке в ответ на агрессивные действия Вашингтона.

Ранее стало известно о взрывах на объектах США в Ираке, Бахрейне и Кувейте.