Москва3 июнВести.США нанесли удары по иранской наземной станции управления на острове Кешм, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.
Иран запустил несколько баллистических ракет в сторону соседних государств региона, однако они не достигли своих целей, отмечает командование.
Американские войска 2 июня успешно перехватили несколько иранских баллистических ракет и беспилотников, а также нанесли удары в целях самообороны по острову Кешм в ответ на попытки нападения со стороны Ирана на Ближнем Востокеотмечает Центральное командование
Между тем в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что иранские силы нанесли удар по штаб-квартире Пятого флота США и другим американским военным объектам на Ближнем Востоке в ответ на агрессивные действия Вашингтона.
Ранее стало известно о взрывах на объектах США в Ираке, Бахрейне и Кувейте.