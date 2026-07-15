В результате ударов США по югу Ирана погибли более 30 мирных жителей

По меньшей мере 30 мирных жителей погибли при ударах США по югу Ирана В результате ударов США по югу Ирана погибли более 30 мирных жителей

Москва15 июл Вести.Более 30 мирных жителей погибли в результате ударов Соединенных Штатов по югу Ирана. Об этом завила представитель правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани на своей странице в социальной сети X.

Она выразила соболезнования семьям погибших.

В ходе атак в последние дни на юге страны погибли более 30 мирных граждан написала Мохаджерани

Кроме того, как сообщила иранская гостелерадиокомпания со ссылкой на армию Ирана, семь военнослужащих исламской республики погибли при американских ударах по юго-востоку страны.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены продолжить наносить удары по Ирану в ближайшие дни и недели.